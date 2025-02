“Troppo dolce per essere vero”: gatto abbandonato perché troppo affettuoso

Un gatto di otto anni è stato abbandonato dalla sua famiglia perché, secondo loro, era “troppo affettuoso e dolce”. Questo episodio bizzarro ha lasciato molte persone sorprese e addolorate per la sorte dell’animale. Il felino si trova attualmente presso un rifugio a Cornwall, Connecticut, dove è in attesa di una nuova famiglia che lo accolga e lo ami incondizionatamente. Gli operatori del rifugio hanno fatto appello affinché vengano inviate domande di adozione, sottolineando la necessità di trovare un ambiente che possa accogliere adeguatamente un gatto affettuoso come lui.

Il rifugio, conosciuto come Little Guild, si impegna a promuovere l’adozione di animali in difficoltà e ha condiviso la storia di questo gatto per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di accogliere animali bisognosi. È stata sottolineata l’assurdità della motivazione che ha portato all’abbandono, evidenziando come la dolcezza e l’affetto non dovrebbero mai essere considerati difetti in un animale domestico.

Il gatto, descritto come coccoloso e amorevole, spera di trovare presto una famiglia che possa apprezzare il suo carattere e offrirgli una vita serena. Coloro che sono interessati all’adozione possono visitare il sito web del rifugio per maggiori informazioni e per compilare un modulo di richiesta. Nel complesso, questa storia mette in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza e responsabilità nella cura degli animali domestici.