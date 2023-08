Troppo caldo per il gatto? Il trucco veloce ed efficace per rinfrescare micio

Le temperature sono abbastanza alte e fa troppo caldo per il gatto. Vediamo insieme un trucco veloce ed efficace per rinfrescare il Micio.

Siamo nel pieno dell’estate e le temperature sono davvero molto alte, Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe deve ricordare che in questo periodo dell’anno, la palla di pelo potrebbe avere problemi di salute in quanto i felini non sopportano il caldo.

Per questo motivo è molto importante fare di tutto affinché il nostro amico peloso possa stare bene durante l’estate. Nel seguente articolo vedremo un trucco molto semplice ed efficace che può servire a rinfrescare il gatto che ha troppo caldo.

Troppo caldo per il gatto con: un trucco veloce ed efficace per rinfrescarlo

Chi convive con un amico a quattro zampe deve sapere che quest’ultimo può soffrire davvero molto il caldo, ciò perché i felini non hanno un sistema di termoregolazione come il nostro. Infatti le loro ghiandole sudoripare non sono presenti per tutto il corpo ma si trovano solo in zone specifiche come: zampe, ano, mento e labbra.

Inoltre il gatto può facilmente soffrire di un colpo di calore in estate, soprattutto se si tratta di un gatto anziano o di un cucciolo. Per questo motivo è necessario fare di tutto per rinfrescare la nostra palla di pelo. Uno dei fattori più importanti da non sottovalutare durante l’estate, soprattutto se fa troppo caldo, è l’idratazione del gatto.

E’ necessario che quest’ultimo abbia a disposizione h24 acqua fresca e pulita. Sebbene alcuni gatti abbiano difficoltà nel bere acqua, è necessario invogliare il Micio a bere, in modo tale da evitare che la palla di pelo possa soffrire di disidratazione.

Tuttavia l’acqua non è un elemento utile solo per l’idratazione del nostro amico peloso, ma è anche un elemento utile per rinfrescare il nostro amico a quattro zampe quando ha troppo caldo, in modo tale da evitare un colpo di calore, anche se la maggior parte dei gatti non piace troppo l’acqua sul proprio corpo. Qui di seguito vi spiegheremo qual è il trucco veloce ed efficace che possiamo utilizzare per rinfrescare il Micio anche se non ama bagnarsi.

Trucco semplice e veloce: ecco cosa devi fare

L’acqua è un elemento molto importante in estate, non solo perché idrata il nostro organismo internamente e l’organismo dei nostri amici a quattro zampe, ma anche perché è uno degli elementi che può essere molto utile per rinfrescare il nostro corpo e anche il corpo di Micio.

Infatti, anche se la maggior parte dei gatti non ama fare il bagno, per rinfrescare la nostra palla di pelo basta semplicemente utilizzare dei panni o delle asciugamani bagnate. Possiamo utilizzare questi ultimi direttamente sul corpo del nostro amico peloso, soprattutto sui cuscinetti delle sue zampe.

Ma possiamo lasciare anche asciugamani bagnati nei posti dove il nostro amico a quattro zampe ama stare di più. In questo modo se il felino ha troppo caldo può sdraiarsi sull’asciugamano abbassando così la sua temperatura corporea.

Tuttavia è molto importante che nei luoghi in casa più frequentati dal gatto non vi sia una luce solare diretta. Per questo motivo è consigliato tenere, nelle ore più calde della giornata, le tapparelle abbassate e le tende chiuse, in modo tale che il pavimento di casa e le stanze non si surriscaldino. Infine ricordiamo che è sempre importante spazzolare il proprio amico a quattro zampe, in modo tale da eliminare dal suo mantello i peli morti che possono provocare più calore nel Micio.