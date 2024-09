Troppi Gadget, Troppo Stress: La Ricerca di Honor

Una ricerca commissionata da Honor in occasione del lancio di Magic V3 ha rivelato un crescente stress mentale tra i lavoratori che utilizzano più dispositivi tecnologici quotidianamente. Il sondaggio indica che quasi il 90% degli italiani impiega fino a quattro dispositivi, inclusi laptop, tablet e smartphone, per gestire le proprie attività lavorative. Nonostante il 28% riconosca l’importanza di tali strumenti, il 21% si sente sopraffatto dalle numerose notifiche ricevute, con il 17% che riceve oltre 30 notifiche al giorno. Inoltre, l’8% dei partecipanti ha difficoltà a monitorare tutti i dispositivi.

Questo stress si intensifica durante gli spostamenti: il 10% degli intervistati ritiene che portare con sé più dispositivi possa influire negativamente sulla salute. In media, ogni lavoratore trasporta quotidianamente una borsa di circa 5 kg, il che contribuisce al problema. Per alleviare questa situazione, un quarto degli italiani desidererebbe utilizzare un solo dispositivo tecnologico multifunzionale, e la metà sarebbe disposta a pagare di più per esso. Il 16% degli intervistati ha affermato che un telefono pieghevole potrebbe semplificargli la vita.

Tuttavia, non tutti sono convinti che ridurre il numero di dispositivi sia la soluzione giusta. Il 24% si sentirebbe perso senza i propri strumenti tecnologici, e circa il 14% ha dichiarato che la propria vita ruota attorno alla tecnologia. In questo contesto, un dispositivo che possa unire le funzionalità di smartphone, tablet e laptop potrebbe rappresentare una risposta efficace al problema.

Tony Ran, Presidente di HONOR EU, ha sottolineato che la ricerca evidenzia come i professionisti siano appesantiti psicologicamente dai loro dispositivi. Invece di abbandonare la tecnologia, ha suggerito l’idea di innovarla. Con questo obiettivo, Honor ha sviluppato Magic V3, un dispositivo pensato per fungere da compagno nelle attività quotidiane. Questo smartphone versatile può trasformarsi in un tablet, permettendo agli utenti di navigare in internet, gestire email, guardare film e anche utilizzare la fotocamera avanzata. In sostanza, Magic V3 si propone come una soluzione semplice e olistica all’eccessivo uso di dispositivi, mirando a ridurre lo stress mentale degli utenti.