Troppi Compiti: La Nuova Circolare di Valditara Rende Felici gli Studenti Italiani

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha firmato una nuova circolare per ridurre il numero di verifiche e compiti a casa, per alleviare il carico sugli studenti e migliorare l’equilibrio tra vita scolastica e vita privata. Questo intervento è stato accolto positivamente da presidi e sindacati, in particolare dall’UGL, e mira a coordinare meglio le attività scolastiche, evitando comunicazioni last minute e accumulo di compiti.

La circolare richiede ai docenti di pianificare con attenzione le verifiche e i compiti, coordinandosi con i colleghi e rispettando le tempistiche, evitando di caricare compiti sul registro elettronico all’ultimo momento. La misura è una risposta alle lamentele delle famiglie riguardo all’eccessivo carico di lavoro imposto agli studenti. Valditara sottolinea che gli impegni scolastici devono essere pensati in modo da permettere un equilibrio con altre attività fondamentali per la crescita degli studenti, come sport e socializzazione.

Inoltre, viene suggerito il ritorno all’uso del diario personale per annotare i compiti, in aggiunta al registro elettronico, per promuovere l’autonomia degli alunni nella gestione dei propri impegni. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, ha evidenziato l’importanza di un lavoro coordinato che favorisca un ambiente di apprendimento sereno e pari opportunità. Anche il segretario dell’UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, ha apprezzato la circolare, evidenziando come una programmazione adeguata possa migliorare l’istruzione e la collaborazione tra scuola e famiglia.