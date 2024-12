Troppi bambini ustionati a causa di fumenti e suffumigi

Negli ultimi mesi, il Centro ustioni dell’AOU Meyer Irccs ha registrato un significativo incremento di casi di ustioni gravi causate da fomente. Queste pratiche tradizionali consistono nell’applicazione di impacchi caldi o vapori di acqua bollente su diverse parti del corpo, destinate ad alleviare disturbi respiratori, muscolari o infiammatori. Recentemente, il Meyer ha accolto sette pazienti con ustioni di livello maggiore, in particolare in aree sensibili come genitali, torace, addome e arti inferiori. Le conseguenze di tali lesioni sono state rilevanti, richiedendo periodi di ricovero prolungati e, in alcuni casi, interventi di chirurgia plastica ricostruttiva con innesti cutanei, prelevati perlopiù dal cuoio capelluto.

Le pratiche di suffumigi, o fumenti, implicano l’inalazione di fumi o vapori, spesso utilizzati per trattare affezioni respiratorie e orecchie. Sebbene possano risultare utili in situazioni di congestione nasale o patologie bronchiali, c’è il rischio che rimedi tradizionali come le fomentazioni, utili per liberare le vie aeree, possano diventare pericolosi. Infatti, le alte temperature degli impacchi possono generare ustioni di secondo e terzo grado, causando danni permanenti non solo alla pelle ma anche agli organi interni. Flavio Facchini, responsabile del Reparto di Chirurgia plastica e del Centro ustioni, avverte che le ustioni in aree delicate possono compromettere significativamente la qualità della vita, specialmente nei bambini.

Per questa ragione, è essenziale che le famiglie riconoscano i rischi associati a pratiche non controllate. Nei bambini, è fondamentale evitare suffumigi e procedure con acqua bollente, prestando attenzione a bollitori e pentole. In caso di disturbi respiratori o muscolari è sempre consigliabile consultare un medico o un pediatra prima di ricorrere a rimedi casalinghi.

Se, nonostante tutte le precauzioni, si verifica un incidente, è necessario agire con attenzione: si deve svestire il bambino rapidamente e tamponare l’ustione con acqua a temperatura ambiente per 20 minuti. Tuttavia, qualsiasi ustione deve essere immediatamente valutata presso un pronto soccorso pediatrico o un centro specializzato, evitando soluzioni fai da te. La chiave rimane la prevenzione per garantire la sicurezza dei più piccoli.