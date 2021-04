È boom di diagnosi di deficit dell’apprendimento come la dislessia o disturbi quali l’autismo; in molti casi si tratta di false diagnosi che rischiano però di appiccicare sul bambino un’etichetta che può compromettere non solo il suo percorso scolastico ma anche il suo futuro.

È quanto spiega Michele Zappella, primario del Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Generale di Siena fino al 2006 e autore del libro (Urra – Feltrinelli) Bambini, con etichetta – Dislessici, autistici e iperattivi: cattive diagnosi ed esclusione.

“Negli anni ’70-80 la prevalenza di autismo era di 4 bambini ogni 10.000 nei diversi paesi del mondo – spiega Zappella – oggi in molti paesi occidentali il dato è aumentato in pochi anni di molte decine di volte, ad esempio una ricerca condotta in Usa stima i casi in 250 per 10 mila, ovvero un bambino su 40 sarebbe autistico, che è tantissimo”. È elevato anche il dato italiano che si aggira attorno all’1 per cento (un bambino in età scolare ogni 87).

Questa impennata, spiega il neuropsichiatra infantile, coincide con l’uso crescente a scopo diagnostico di questionari o test psicologici strutturati in prove, ritenuti decisivi per la diagnosi dei Disturbi dello Spettro Autistico. Ma spesso questi test – basati ad esempio sulla valutazione della capacità del bambino di capire gli altri o interagire con gli altri – danno diagnosi fuorvianti. In questa dimensione, molte diagnosi possono far passare per autistici bambini che hanno altre difficoltà, come ansietà sociale, disturbi del linguaggio, difficoltà nell’uso dei movimenti della bocca per pronunciare parole e frasi. “Inoltre – spiega – il sospetto di autismo crea nelle madri un’angoscia fortissima, tanto che 4 su 5 vanno in depressione”, con sintomi che perdurano anche a distanza di tempo dalla diagnosi. E questo può avere ricadute negative profonde sullo sviluppo del bambino.

L’epidemia di etichette riguarda anche i disturbi dell’apprendimento, continua Zappella: ad esempio la dislessia, con prevalenza in aumento, passata da cifre poco superiori all’1% negli anni ‘70 al 3,1-3,2 fino al 4,2%, secondo i dati del Miur, relativi agli anni 2016-17.

In realtà solo in piccola parte questi bambini etichettati come dislessici sono veri casi di dislessia, spiega; gli altri hanno dei ritardi di lettura, che spesso dipendono da un insegnamento inadeguato e condizioni socio-economiche familiari precarie. In Francia ad esempio, rileva Zappella, solo a un bambino su 5 bambini con ritardi di lettura viene diagnosticata la dislessia. Il problema è che un ritardo di lettura che si può risolvere senza problemi ha gli stessi sintomi della dislessia.

La cosa più grave, sottolinea l’esperto, è che la scuola che è il luogo dove il bambino con situazioni familiari svantaggiate dovrebbe essere aiutato, in realtà può finire per peggiorare le cose, segnalando il bambino come dislessico o con altri problemi di apprendimento. Infatti, ci sono altri disturbi dell’apprendimento, come quello relativo alla matematica, la discalculia, per i quali possono verificarsi problemi simili.

Fortunatamente ha seguito una traiettoria diversa in Italia il Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività (Adhd), per il quale in paesi come gli Stati Uniti si registra un aumento di prevalenza, passata dal 6,1% degli anni 1997-1998 al 10,2% degli anni 2015-2016. In Italia è invece rimasto a valori più bassi, con una media del 2,9%; è probabile che la misura legislativa che obbliga a far uso di psicostimolanti come il ritalin solo in ben precisi Centri Regionali (centri di terzo livello) abbia contribuito in maniera importante a contenere diagnosi e terapie farmacologiche.

Intanto però l’epidemia di etichette nuoce ai piccoli coinvolti: la diagnosi modifica spesso l’identità del bambino, che interiorizza il suo disturbo; definisce il bambino per l’aspetto negativo che gli viene appiccicato, con un’etichetta che sembra marchiarlo nella vita e lo compromette anche nel futuro e nella vita lavorativa. Quindi l’etichetta finisce col generare un circolo vizioso che travolge il bambino, il quale si avverte senza speranza di recupero, così una diagnosi che dovrebbe essere di aiuto finisce per penalizzarlo in una sorta di self-fulfilling prophecy che coinvolge tutti, dalle famiglie agli insegnanti. L’idea stessa di inclusione scolastica si risolve in emarginazione e l’etichetta genera un senso di rassegnazione che svilisce e cancella talenti e abilità spesso presenti in bambini con difficoltà di vario tipo.

È importante, quindi, conclude Zappella, prima di formulare una diagnosi valutare tutti i possibili fattori in gioco, dall’età del bambino all’ambiente di provenienza e difficoltà emotive, non sottovalutando aspetti dello sviluppo quali ad esempio l’età cui ha cominciato a parlare.