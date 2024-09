Troppa luce artificiale danneggia gli alberi? La questione divide gli scienziati

L’illuminazione stradale offre molti vantaggi, ma ha effetti sorprendenti sugli alberi, costringendoli a sacrificare la crescita per difendersi dagli insetti. I ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze hanno osservato che le foglie degli alberi nelle aree urbane mostrano meno danni da insetti rispetto agli ecosistemi naturali.

“Abbiamo notato che, rispetto agli ecosistemi naturali, le foglie degli alberi negli ecosistemi urbani mostrano generalmente pochi segni di danni da insetti. Eravamo curiosi di capire il perché” ha dichiarato il Dr. Shuang Zhang (sapevate che gli alberi sono capaci di sincronizzarsi a vicenda?).

Gli scienziati hanno ipotizzato che l’illuminazione notturna potrebbe indurre gli alberi a produrre più sostanze chimiche difensive, a scapito della crescita. Per testare questa ipotesi, hanno raccolto quasi 5.500 foglie da alberi di pagoda giapponese (Styphnolobium japonicum) e frassino verde (Fraxinus pennsylvanica) vicino ai lampioni di Pechino, e altre più lontane dalle luci.

I risultati hanno mostrato che entrambi i tipi di alberi producevano foglie più dure e meno appetibili per gli insetti quando esposti a luce continua. Le pagode giapponesi esposte a più luce avevano concentrazioni più basse di nutrienti vitali come azoto e fosforo, mentre i frassini verdi avevano più azoto e meno tannino deterrente per gli insetti, ma foglie più piccole.

“La meccanica sottostante a questo fenomeno non è ancora completamente compresa” ha detto Zhang. Gli autori suggeriscono che la ridotta crescita degli alberi può avere effetti a cascata sull’ecosistema urbano, influenzando non solo gli insetti erbivori ma anche i loro predatori. Inoltre, foglie più dure si decompongono più lentamente, influenzando negativamente il ciclo dei nutrienti.

C’è un altro segnale preoccupante da parte degli alberi: stanno tossendo.