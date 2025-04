TROPICO: Il nuovo singolo “Perché ti ho amato”

Tropico torna con un nuovo singolo intitolato “Perché mi sono innamorato di te,” disponibile dal 11 aprile. Dopo due anni di silenzio, l’artista esprime il suo entusiasmo per questa nuova canzone, considerata un inizio promettente per il suo prossimo album. Tropico sottolinea che il brano racchiude emozioni difficili da esprimere a parole, trovando nella musica un mezzo per comunicarle.

La traccia, prodotta da D-Ross e Startuffo, rappresenta una svolta per Tropico, presentando una ballad intensa che fonde un arrangiamento di archi raffinato con un linguaggio contemporaneo. Il testo è evocativo e descrive l’emozione paragonandola “a una foglia di menta / che sulla lingua bruci via il tuo sapore,” creando un’immagine memorabile. Tropico racconta di aver scritto la canzone in un’unica seduta e di aver lavorato diversi mesi per perfezionarla, sentendosi inizialmente vulnerabile a causa della sua carica emotiva.

La produzione è caratterizzata da un suono autentico, con strumenti dal vivo, e un mix di archi e synth in stile anni ’70 che forma la base del brano. Con “Perché mi sono innamorato di te,” Tropico dimostra ancora una volta la sua capacità di emozionare e sorprendere, promettendo di toccare il cuore degli ascoltatori. Il suo ultimo lavoro è stato l’album “Chiamami quando la magia finisce,” pubblicato nel 2023. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguirlo sui social media.