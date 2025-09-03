Tropea Film Festival: nuova edizione pronta a sorprendere

È stata presentata a Venezia la nuova edizione del Tropea Film Festival, che si svolgerà dal 14 al 20 settembre a Tropea. L’evento, in programma durante la Mostra del Cinema di Venezia, ha svelato il palinsesto, gli ospiti attesi e le novità di quest’anno.

Il regista statunitense Abel Ferrara presiederà la giuria. Tra gli ospiti internazionali, ci sarà Nick Vallelonga, vincitore di un Oscar per “Green Book”. Altri volti noti presenti includono Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, Giovanni Esposito, Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Claudio Giovannesi, Massimiliano Bruno, Antonio Catania e Miriam Candurro. Il parterre sarà completato da Gianluca Ansanelli.

L’immagine della locandina onora Ugo Tognazzi, a 35 anni dalla sua scomparsa, e sarà accompagnata da una mostra a Palazzo Santa Chiara, curata da Marco Dionisi e supervisionata da Ricky Tognazzi. Durante l’evento, saranno presenti i figli di Tognazzi, testimoni della sua eredità artistica.

L’attrice Madalina Ghenea ritornerà a Tropea per presentare uno spot girato nella città, che rappresenterà un’importante promozione per il territorio. Il festival offrirà proiezioni, incontri e panel tematici su temi attuali come l’intelligenza artificiale e opportunità professionali nell’audiovisivo.

Inoltre, si svolgeranno contest ufficiali dedicati a giovani registi e workshop sui mestieri del cinema. Il programma celebrerà anche anniversari significativi legati a Pier Paolo Pasolini, Andrea Camilleri e “Amici Miei” di Mario Monicelli.

Emanuele Bertucci, ideatore e direttore del Festival, ha sottolineato l’impegno verso le nuove generazioni, con un’offerta di matinée e diverse proiezioni durante la giornata. Maggiori dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale e sui canali social del festival.