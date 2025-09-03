23.9 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Gossip

Tropea Film Festival: nuova edizione pronta a sorprendere

Da StraNotizie
Tropea Film Festival: nuova edizione pronta a sorprendere

È stata presentata a Venezia la nuova edizione del Tropea Film Festival, che si svolgerà dal 14 al 20 settembre a Tropea. L’evento, in programma durante la Mostra del Cinema di Venezia, ha svelato il palinsesto, gli ospiti attesi e le novità di quest’anno.

Il regista statunitense Abel Ferrara presiederà la giuria. Tra gli ospiti internazionali, ci sarà Nick Vallelonga, vincitore di un Oscar per “Green Book”. Altri volti noti presenti includono Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, Giovanni Esposito, Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Claudio Giovannesi, Massimiliano Bruno, Antonio Catania e Miriam Candurro. Il parterre sarà completato da Gianluca Ansanelli.

L’immagine della locandina onora Ugo Tognazzi, a 35 anni dalla sua scomparsa, e sarà accompagnata da una mostra a Palazzo Santa Chiara, curata da Marco Dionisi e supervisionata da Ricky Tognazzi. Durante l’evento, saranno presenti i figli di Tognazzi, testimoni della sua eredità artistica.

L’attrice Madalina Ghenea ritornerà a Tropea per presentare uno spot girato nella città, che rappresenterà un’importante promozione per il territorio. Il festival offrirà proiezioni, incontri e panel tematici su temi attuali come l’intelligenza artificiale e opportunità professionali nell’audiovisivo.

Inoltre, si svolgeranno contest ufficiali dedicati a giovani registi e workshop sui mestieri del cinema. Il programma celebrerà anche anniversari significativi legati a Pier Paolo Pasolini, Andrea Camilleri e “Amici Miei” di Mario Monicelli.

Emanuele Bertucci, ideatore e direttore del Festival, ha sottolineato l’impegno verso le nuove generazioni, con un’offerta di matinée e diverse proiezioni durante la giornata. Maggiori dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale e sui canali social del festival.

Articolo precedente
Settembre in Marmilla: eventi di cultura e devozione
Articolo successivo
Attacco USA a Barca di Trafficanti: La Risposta del Venezuela
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.