Tronista si prepara per la nuova edizione di Tale e Quale Show

A settembre Carlo Conti tornerà su Rai Uno con la nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra qualche giorno apriranno i casting del programma e pare che diversi influencer si stiano preparando. Stando alle rivelazioni di Deianira Marzano ci sarebbe una nota ex gieffina e tronista che in questi mesi ha preso delle lezioni di canto per non farsi trovare impreparata e per cercare di entrare nel cast dello show. L’esperta di gossip, ospite di Gabriele Parpiglia nel programma di Radio Marte, Gente di Marte, ha spiegato che Sophie Codegoni si presenterà ai provini di Tale e Quale. Deianira ha poi rivelato che Sophie sarebbe nuovamente in crisi con il compagno Alessandro Basciano, i due nei mesi scorsi sono tornati insieme dopo la rottura e le accuse a colpi di interviste a Verissimo.

Codegoni, la tronista e gieffina verso tale e Quale Show.

Lunedì pomeriggio Deianira Marzano su Instagram ha scritto: “Diverse influencer stanno prendo, lezioni di canto all’ultimo minuto, per affrontare i provini che si terranno tra circa due settimane di Tale e Quale Show. C’è una tronista che si sta preparando e farà questi provini”.

La Marzano ieri a Radio Marte è entrata nei dettagli ed ha anche raccontato come fa a sapere delle lezioni prese da Sophie Codegoni: “Posso rivelare che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa, sì che si prepara per provare a entrare nel programma. A parte il canto e anche la televisione, lei e il fidanzato Alessandro Basciano sono in crisi, ancora. Sì, avevano fatto pace da poco. Lei ora si è trasferita a casa di sua madre“.

Restando a Uomini e Donne, anche Giorgio Manetti ha confessato che vorrebbe partecipare a Tale e Quale Show: “Potrebbe essere interessante. Vorrei interpretare degli artisti stranieri, non italiani“. Per chi se lo fosse perso, il Gabbiano la settimana scorsa ha pubblicato il suo singolo estivo (qui per ascoltarlo).