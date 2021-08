Sabrina Ghio è stata una delle ballerine più famose di Amici ed è tornata alla corte di Maria De Filippi nelle vesti di tronista. La bella romana però non ha avuto il lieto fine sperato a Uomini e Donne. Adesso però Sabrina sta vivendo la sua favola con Carlo, che ieri le ha anche chiesto di sposarlo. Una romantica proposta di matrimonio fatta nella splendida cornice di una masseria e ovviamente la Ghio ha risposto di sì: “E sarà per sempre sì. Moglie e marito“. Quindi tanti auguri a questa bella coppia.

“Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c’era scritto: ‘Parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra proprio, ridicola’. Non sono solita parlare della mia vita privata. Come vi ho sempre detto, cerco di tutelarla tenendo per me le vere gioie e purtroppo anche i dolori. Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali. Questo per dirvi che dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole.

Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena). Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità…Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me! Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”.