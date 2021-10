Andrea Damante, Ivan Gonzalez, Andrea Zelletta, Francesco Monte e Sophie Codegoni, sono tanti i tronisti passati dal GF Vip. L’anno scorso è toccato a Croccantino, che ha rivelato che anche Luigi Mastroianni aveva fatto il provino, ma il bel siciliano ai microfoni di Trends&Celebrities su RTL ha smentito. L’ex tronista però ha poi aggiunto che vorrebbe tanto fare il reality di Signorini e che quest’anno c’è la possibilità (?!?).

“Io non so il motivo per il quale Andrea abbia detto quella cosa. Sì, mi ricordo che l’ha fatto, ma io fino a quest’anno non mi sono mai proposto per nessun reality per scelta personale. Non mi sentivo pronto ed avevo altre cose a cui pensare.

Quest’anno c’è la possibilità. Poi per vari motivi e altre situazioni interne mi sono tirato indietro all’inizio. Però non vi nascondo che da ora in poi vorrei più che altro mettermi in gioco. Io il provino l’anno scorso non l’ho mai fatto, quindi la dichiarazione di Zelletta non l’ho mai compresa. E a dire la verità con lui siamo molto amici, ma non abbiamo mai parlato di GF Vip, quindi chissà da dove gli è venuta. Però ripeto che vorrei tanto entrare”.