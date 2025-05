Tronchetti Provera torna insieme all’ex: tutti i dettagli

Giovanni Tronchetti Provera, noto manager del gruppo Pirelli, sembra aver riacceso la fiamma con la sua ex moglie, Nicole Moellhausen, madre dei suoi tre figli. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a Portofino, confermando così la fine definitiva della sua relazione con Chiara Ferragni.

Giovanni e Nicole, in atteggiamenti intimi, si sono incontrati durante un soggiorno con i figli. Dopo aver preso un aperitivo insieme, il giorno successivo si sono ritrovati per caso a fare colazione nella stessa piazzetta, prima di separarsi per trascorrere un pomeriggio in barca. La sera, a Paraggi, sono stati avvistati in spiaggia, dove hanno trascorso del tempo insieme, culminando in un bacio che potrebbe segnare un possibile riavvicinamento.

La famiglia Tronchetti Provera ha sempre mostrato simpatia per Nicole, contrariamente all’atteggiamento riservato nei confronti della relazione di Giovanni con Chiara Ferragni. Nicole, tedesca di origine, era già madre di tre figli quando ha sposato Tronchetti Provera nel 2016 in una cerimonia sognante in Messico. La separazione è avvenuta nel 2023, a seguito di una decisione della madre, che sembra ora liberare la strada per un nuovo inizio insieme.

Questo sviluppo segna un possibile ritorno alle origini per Giovanni, desideroso di ricostruire la famiglia da cui, evidentemente, non si è mai del tutto allontanato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it