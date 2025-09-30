Tron: Ares torna al cinema, anticipazioni e gossip esclusivi

Dal 9 ottobre torna al cinema la celebre saga di Tron con il nuovo capitolo intitolato Tron: Ares. La saga, iniziata nel 1982 con il primo film, è stata creata da Steven Lisberger e Bonnie McBird, con Jeff Bridges protagonista. Dopo quasi trent’anni, Bridges è tornato nel sequel del 2010, Tron: Legacy, insieme a Bruce Boxleitner, Garrett Hedlund e Olivia Wilde, con la regia di Joseph Kosinski.

Ora, in un nuovo episodio diretto da Joachim Rønning e scritto da Jesse Wigutow, Jared Leto interpreta il ruolo di Ares, mentre alcuni personaggi chiave torneranno, creando continuità con Tron: Legacy.

La trama di Tron: Ares è ancora avvolta nel mistero, ma si sa che ruota attorno a un programma sofisticato, Ares, inviato dal mondo digitale a quello reale per una missione pericolosa. Questo incontro segna il primo contatto dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale, invertendo il tema classico della saga in cui i personaggi reali scendevano nel mondo virtuale.

Oltre a Leto, il cast comprende Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson e il ritorno di Jeff Bridges.

La colonna sonora del film è affidata ai Nine Inch Nails, che mescolano sonorità analogiche ed elettroniche, continuando la tradizione musicale della saga. Trent Reznor e Atticus Ross, membri del gruppo e produttori esecutivi del film, vantano già diverse colonne sonore e due Oscar.

Non resta che aspettare l’uscita per scoprire di più su questa nuova avventura.