22.2 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Gossip

Tron: Ares torna al cinema, anticipazioni e gossip esclusivi

Da StraNotizie
Tron: Ares torna al cinema, anticipazioni e gossip esclusivi

Dal 9 ottobre torna al cinema la celebre saga di Tron con il nuovo capitolo intitolato Tron: Ares. La saga, iniziata nel 1982 con il primo film, è stata creata da Steven Lisberger e Bonnie McBird, con Jeff Bridges protagonista. Dopo quasi trent’anni, Bridges è tornato nel sequel del 2010, Tron: Legacy, insieme a Bruce Boxleitner, Garrett Hedlund e Olivia Wilde, con la regia di Joseph Kosinski.

Ora, in un nuovo episodio diretto da Joachim Rønning e scritto da Jesse Wigutow, Jared Leto interpreta il ruolo di Ares, mentre alcuni personaggi chiave torneranno, creando continuità con Tron: Legacy.

La trama di Tron: Ares è ancora avvolta nel mistero, ma si sa che ruota attorno a un programma sofisticato, Ares, inviato dal mondo digitale a quello reale per una missione pericolosa. Questo incontro segna il primo contatto dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale, invertendo il tema classico della saga in cui i personaggi reali scendevano nel mondo virtuale.

Oltre a Leto, il cast comprende Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson e il ritorno di Jeff Bridges.

La colonna sonora del film è affidata ai Nine Inch Nails, che mescolano sonorità analogiche ed elettroniche, continuando la tradizione musicale della saga. Trent Reznor e Atticus Ross, membri del gruppo e produttori esecutivi del film, vantano già diverse colonne sonore e due Oscar.

Non resta che aspettare l’uscita per scoprire di più su questa nuova avventura.

Articolo precedente
Festival dell’Innovazione a Settimo Torinese: scienza ed equilibrio
Articolo successivo
Crisi USA: Rischio Shutdown senza Accordo sul Bilancio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.