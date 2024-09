Tromba d’aria devasta Marina di Grosseto: lettini e ombrelloni in volo, paura in spiaggia

Giovedì 5 settembre, Marina di Grosseto è stata colpita da una tromba d’aria che ha causato significativi danni a vari stabilimenti balneari. Il fenomeno atmosferico, originatosi in mare aperto, si è avvicinato rapidamente alla costa, colpendo in particolare il Bagno Giglio, dove oltre 100 ombrelloni e lettini sono stati divelti e lanciati a decine di metri.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, la forza del vento ha distrutto anche l’area giochi per i bambini, piegato i pali della pallavolo e danneggiato altre strutture del lido. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, poiché i pochi bagnanti presenti sono riusciti a mettersi in salvo sotto le tettoie o rifugiandosi all’interno delle strutture. Claudio Castellucci, il proprietario del Bagno Giglio, ha descritto l’incidente come “terrificante”, notando come gli arredi volassero via come se fossero foglie, ma ha ringraziato che nessuno è stato colpito dai detriti.

Il maltempo in Toscana era stato previsto con un’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, che avvisava del rischio di temporali e fenomeni estremi. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha confermato che i soccorsi erano pronti a intervenire, ma grazie alla prontezza dei presenti, la situazione è stata tenuta sotto controllo. La tromba d’aria ha colpito principalmente la costa grossetana, senza causare danni significativi nell’entroterra.

Gli esperti meteorologici indicano che questo evento fa parte di una perturbazione che ha segnato la fine dell’estate, portando non solo forti venti ma anche un abbassamento generale delle temperature. Ulteriori fenomeni temporaleschi sono previsti nei prossimi giorni su tutta la costa toscana. Durante l’estate del 2023, si sono verificati diversi episodi di maltempo estremo che hanno causato danni considerevoli in tutto il Paese, da nord a sud. Tra questi eventi, si ricorda una tromba d’aria che ha devastato lo stabilimento balneare della Marina militare sull’isola di San Pietro, arrivata solo un mese prima.

In sintesi, l’episodio di Marina di Grosseto si inserisce in un contesto più ampio di eventi meteorologici estremi che hanno caratterizzato l’estate italiana.