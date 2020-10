Prima, ha provato a dire che non c’entrava nulla. Poi, è entrato in contraddizione sui suoi movimenti nel reparto. Alla fine, a tarda sera, è crollato davanti alle domande incalzanti dei poliziotti della squadra mobile di Enna. Un operatore sanitario dell’Oasi di Troina – L. A. di 39 anni – ha confessato di aver violentato la giovane disabile che oggi è incinta. Ma poi ha provato a sostenere l’insostenibile: “Lei mi provocava”.



È una storia piena di orrori, questa. “Siamo di fronte a un fatto di estrema gravità – commenta il procuratore di Enna, Massimo Palmeri – lo dice la contestazione con cui abbiamo proceduto al fermo dell’indagato: violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto ai danni di una donna disabile e nel momento in cui la stessa era a lui affidata”. Oggi, il giudice delle indagini preliminari si pronuncerà sulla convalida del fermo e sull’emissione di una misura cautelare in carcere, come sollecitato dai sostituti procuratori Stefania Leonte e Orazio Longo.

Il 9 settembre, l’Oasi Maria Santissima di Troina ha scoperto che la giovane disabile, ventiseienne, è incinta al sesto mese. Il giorno dopo, la famiglia ha denunciato il caso alla polizia. E sono partite le indagini della squadra mobile diretta dal vicequestore Nino Ciavola. Indagini che si sono dirette subito nella cerchia degli operatori che avevano assistito la donna nei giorni del lockdown. Troina era “zona rossa” con 162 positivi. Anche la protagonista di questa storia era positiva. Adesso sta bene. E tutte le attenzioni sono per lei e per il piccolo che nascerà all’inizio di gennaio. È probabile che presto la mamma verrà trasferita presto in un’altra struttura, per avere il massimo di assistenza. “Dobbiamo superare insieme questo momento difficile che tocca tutto il territorio – dice in una nota il presidente dell’Oasi, don Silvio Rotondo – In 65 anni di vita della nostra realtà è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un evento simile. Tutti i nostri operatori sono da sempre educati, non solo a livello professionale, ma anche a livello etico, attraverso specifici corsi sulla mission dell’opera”. L’istituto annuncia provvedimenti disciplinari per il proprio dipendente, che lavorava da due anni nella a Troina. A marzo, si era offerto di aiutare i colleghi che lavoravano in prima linea. E invece ha finito per violentare una donna. “È successo solo una volta”, ha detto ai magistrati. Come se fosse un’attenuante. Ha confessato solo perché aveva capito di essere spacciato dopo il prelievo di un campione di saliva, per l’esame del Dna.



Oggi, ci sono anche due genitori in apprensione per la propria figlia, che in questi giorni viene sottoposta a una serie di esami. Per la salute sua e quella del piccolo che porta in grembo. I genitori potrebbero anche decidere per un parto “in anonimato”, e in questo caso il bambino verrebbe poi dichiarato adottabile e in poco tempo affidato a una nuova famiglia dal tribunale per i minorenni.