Le indagini, condotte dalla Mobile diretta dal vice questore Nino Ciavola, erano partite nei giorni scorsi, dopo la denuncia dei genitori della donna. Gli assistenti che si prendono cura della giovane si erano accorti che c’era qualcosa di diverso in quella ventiseienne con gravi problemi psichici che comunica solo con lo sguardo. La donna è incinta, alla venticinquesima settimana di gestazione, dunque la violenza è avvenuta nei giorni drammatici del lockdown, quando l’Oasi era zona rossa per la presenza di 162 positivi fra pazienti e infermieri. Anche la giovane era positiva. L’inchiesta è partita subito fra gli operatori dell’Oasi Maria Santissima di Troina, il centro specializzato dell’Ennese che dal 1953 si occupa di persone fragili.

Gli investigatori della polizia hanno ascoltato gli assistenti che si sono alternati nella struttura. Al lavoro sono stati anche gli esperti della Scientifica, che hanno fatto prelievi per l’esame del Dna. Ieri la svolta. Con l’audizione del 39enne: è sposato e padre di un figlio, non ha precedenti penali. L’uomo è entrato subito in contraddizione. Poi è crollato, confessando. A fine marzo, era stato lui stesso a chiedere di poter accedere nella struttura per aiutare i colleghi in difficoltà nei giorni dell’emergenza.

Le indagini non sono concluse: “La procura della Repubblica di Enna – dice un comunicato della polizia – continuerà le attività per chiarire ogni ulteriore aspetto della vicenda e valutare eventuali responsabilità in ordine ai fatti accaduti”.