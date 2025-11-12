Trofeo Titano di nuoto pinnato: successo a San Marino

La piscina del Multieventi Sport Domus ha recentemente ospitato la nona edizione del Trofeo Titano di nuoto pinnato, un evento organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Domus San Marino Nuoto Pinnato. Questa manifestazione segna l’apertura della stagione agonistica del circuito italiano e ha visto la partecipazione di circa 220 atleti, tra cui due squadre provenienti dalla Croazia.

La squadra biancazzurra, composta da 25 atleti e guidata dal tecnico Fabio Donati, ha ottenuto risultati lusinghieri, migliorando i propri tempi e conquistando numerosi podi e medaglie. Nella Seconda Categoria femminile, Matilde Calisse ha vinto nei 10 e 50 metri con pinne, qualificandosi per i Campionati Italiani. Nel maschile, Pietro Giacobbi ha portato a casa il bronzo nei 100 metri pinne, mentre Francesco Cicchetti si è classificato quinto. Andrea Foti, al suo esordio, ha ottenuto l’ottavo posto.

In Terza Categoria, nella specialità dei 100 metri pinne femminili, Elisabetta Brasey ha trionfato, mentre Lisa Bartolini ha conquistato il terzo posto. Elena Laglia ha ottenuto il bronzo nei 400 metri pinne. Luigi Renzi e Alessandro Ceci hanno preso il secondo posto nei 200 e 100 metri pinne, rispettivamente.

Tra gli Esordienti, Valentino Pacini ha migliorato il suo tempo nei 100 metri pinne, arrivando secondo. Tra le ragazze Juniores, Emma Bollini ha vinto due argenti nei 50 e 100 metri pinne, con Giulia Arlotti che ha ottenuto argento e bronzo nei monopinna. Sofia Fratti ha vinto nei 50 apnea, qualificandosi per i Campionati Italiani.

Negli Assoluti, Camilla Sansovini e Federico Fabbri hanno conquistato argenti nei 100 e 200 metri pinne. Anche i Master hanno partecipato, con Francesco Cicchetti e Marco Vivarelli settimi nei 50 e 100 pinne. Le staffette della Domus San Marino hanno ottenuto buoni risultati, con una vittoria nella classifica a squadre, seguita dalla Guardia di Finanza Modena e Blu Atlantis Ravenna.