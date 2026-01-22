Trofeo Mariele Ventre a Ferrara

Il Trofeo Mariele Ventre tornerà sabato 24 gennaio con la sua 28ª edizione. La manifestazione di Pattinaggio Artistico, organizzata da Uisp Emilia-Romagna e Fondazione Mariele Ventre in collaborazione con Antoniano Opere Francescane di Bologna, porterà quasi 600 giovani sulla pista del PalaSport di Ferrara per una giornata all’insegna dello sport per tutti, sulle note dello Zecchino d’Oro.

La Giuseppe Bondi Arena di Ferrara ospiterà per il secondo anno consecutivo la manifestazione ideata da Sda Pattinaggio Uisp dell’Emilia-Romagna in ricordo di Mariele Ventre, fondatrice e direttrice del Piccolo coro dell’Antoniano. L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara, dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, dalla Rai Sede Regionale dell’Emilia-Romagna e da ‘Qn Il Resto del Carlino’.

Sono 14 i gruppi in gara con 596 giovani impegnati nelle varie coreografie. Le società scenderanno in pista con numerosissimi pattinatori e pattinatrici dai 3 ai 14 anni per esibirsi sulle note delle più conosciute canzoni dello Zecchino d’Oro e della Disney. Insieme a loro, oltre a diversi ospiti tra cui società di danza e ginnastiche, le sorprendenti scenografie che ogni anno contribuiscono a rendere magica l’atmosfera del Trofeo.

A presentare la manifestazione sarà Guido Mandreoli, voce storica del Trofeo. L’ingresso all’evento è gratuito per i bambini fino ai 10 anni e parte del ricavato sarà devoluto per la realizzazione di progetti rivolti ai più bisognosi. La giuria che assegnerà il Trofeo Mariele Ventre sarà composta da una rappresentanza di alunni delle classi 3^, 4^, 5^ della scuola primaria paritaria ‘Mariele Ventre’ di San Pietro in Casale, oltre al Coro ‘Le Verdi Note’ dell’Antoniano e al gruppo giovani dell’Associazione per la Cultura e la Danza 8cento di Bologna.

L’assessore allo sport del Comune di Ferrara, Francesco Carità, ha sottolineato l’importanza dell’evento, ringraziando Uisp e associazione Mariele Ventre per aver scelto Ferrara come sede della manifestazione. Il presidente Uisp Emilia Romagna, Enrico Balestra, ha ricordato che si tratta di una manifestazione storica per Uisp che coinvolge i giovani in ricordo di Mariele Ventre. La sorella di Mariele, Maria Antonietta Ventre, ha fatto notare che la canzone “44 Gatti” ricorda l’importanza dell’unità e della solidarietà.

Il direttore dell’Antoniano onlus di Bologna, Fra Giampaolo Cavalli, ha proseguito sottolineando l’importanza della manifestazione che incarna lo spirito dello Zecchino d’Oro dove i bambini sono al centro. Sara Casali del gruppo Verdi Note ha spiegato che lo sport, la musica e la solidarietà si riuniscono per uno spettacolo unico nel suo genere. Il referente del settore pattinaggio Uisp Emilia-Romagna Raffaele Nacarlo ha ricordato che l’evento è incentrato su tre punti legati tra loro: sport, musica e solidarietà.