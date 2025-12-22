Trofeo Cycling Cafè ai Pratoni del Vivaro

Il grande spettacolo del ciclocross ha fatto tappa ai Pratoni del Vivaro con la prima edizione del Trofeo Cycling Cafè, organizzato dalla Promo Cycling. La gara è stata caratterizzata da un percorso molto apprezzato da tutti i partecipanti e si è svolta sotto il sole. La competizione è stata anche l’ultima tappa del Trofeo Lazio Cross e ha visto una combinata con la gara del sabato, disputata sullo stesso percorso.

La giornata di domenica ha avuto unọngesto da parte della manifestazione per bambini, che ha animato il primo pomeriggio sul circuito short track. Numerose le autorità presenti, come il presidente del Comitato Regionale del Lazio FCI, Maurizio Brilli, e il vicepresidente Tony Vernile.

La gara si è aperta con la competizione dedicata ai Master di fascia 2-3-4 e Donne, con il successo di Sabrina Di Lorenzo e Massimo Folcarelli. La seconda partenza di giornata ha visto in gara le donne Open, con la vittoria di Alessia Bulleri, e il Cycling Cafè Racing Team ha conquistato anche la tripletta nella categoria donne Juniores.

Tra i ragazzi Juniores, il successo è andato a Walter Vaglio del Cycling Cafè Racing Team. La formazione ha conquistato anche il successo negli Open uomini con Andrea Ricca. Nella terza partenza di giornata, sono stati assegnati i titoli anche ai Master di prima fascia, con la vittoria di Fabrizio Trovarelli.

Molto numerosa la partecipazione alla gara Esordienti e Allievi, con i successi di Elisa Faccenda, Alessandro Tramontini, Lorenzo Sgrò, Chiara Massai, Giulia Morfino e Massimiliano Del Podio. La giornata si è conclusa con le premiazioni e il premio a estrazione messo a disposizione dallo sponsor Depavision.

Il responsabile del comitato organizzatore, Fabio Ottaviani, ha affermato che l’obiettivo è far crescere la manifestazione, che si è svolta nella splendida cornice del Centro Ippico dei Pratoni del Vivaro, e spera di poter organizzare una gara nazionale e internazionale in futuro. Le classifiche di tappa e le classifiche generali finali sono disponibili sulla pagina Facebook Lazio Cross.