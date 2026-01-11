Trofeo Caduti Medesi: ciclismo a Meda

Dal 11 al 18 gennaio, Meda diventa la capitale del ciclismo con l’evento “Passione Ciclismo – Trofeo Caduti Medesi – 1953-2005”. La Sala Civica Radio di Meda ospiterà una settimana di eventi dedicati alla storia, ai campioni e alla cultura del ciclismo.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco ProMeda in collaborazione con il GS.Medese Medamobili, offre un programma ricco di appuntamenti, tra cui incontri per riproporre le imprese dei grandi corridori che hanno trionfato sulle strade di Meda, come Felice Gimondi, Gianni Motta e Giacinto Santambrogio.

La mostra sarà accompagnata da appuntamenti speciali, come “Ciclismo Medese nel Mondo” con Massimo e Renata Oriani e Flavio Valsecchi, e la “Serata dei Campioni” con Gianni Bugno e Claudio Chiappucci.

Inoltre, ci sarà un incontro sul Museo del Ghisallo con Antonio Molteni, Pier Federico Caliari e Carola Gentilini. La città ospiterà anche una Mostra d’Arte diffusa allestita all’interno dei negozi di Meda, creata in collaborazione tra GS Medese, Amici dell’Arte, Unitre Meda e il Circolo Fotografico Medese ACLI.

La mostra sarà aperta dal 11 al 18 gennaio, con orari variabili.