Trofeo Bortolotti: Atalanta e Juventus a caccia di risposte

Il Trofeo Bortolotti segna la conclusione della preparazione estiva per Atalanta e Juventus. Questo torneo, organizzato dalla Dea, vedrà i bianconeri partecipare dopo oltre vent’anni. Entrambe le squadre hanno avuto un periodo di preparazione altalenante e gli allenatori, Juric e Tudor, sperano di ottenere risposte positive in vista dell’inizio del campionato.

L’Atalanta, dopo il passaggio di consegne da Gasperini a Juric, ha avuto un avvio promettente con vittorie in amichevole contro squadre come Atalanta U23, Lipsia e Monza, ma ha subito un pesante ko contro il Colonia. D’altro canto, la Juventus di Tudor, sebbene abbia vinto contro il Borussia Dortmund, non ha mostrato performance eccellenti in generale.

Ora, a pochi giorni dall’inizio della stagione, i due allenatori schiereranno probabilmente le formazioni titolari, abbandonando i turni di rotazione. Per il match di Bergamo, si prevede un incontro con più di 2,5 gol, con le quote su diversi bookmaker che variano da 1,67 a 1,75.

Analizzando i precedenti, nelle ultime dieci partite tra Atalanta e Juventus nella casa della Dea, solo in tre occasioni i bianconeri non sono riusciti a segnare, evidenziando la loro capacità di trovare la rete. La Juventus ha iniziato le sue amichevoli recenti con un approccio aggressivo, puntando a controllare il gioco sin dall’inizio. Un’opzione interessante è la possibilità che la Juventus segni per prima, proposta a quota 2 da vari bookmaker.

