Un uomo di 64 anni, Maurizio Rossotto, ha perso la vita questo pomeriggio dulla pista da motocross di strada Sabbioni a Trofarello. Il motociclista è morto cadendo sul circuito ma dopo la caduta è stato sbalzato fuori dalla pista. Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto sotto gli occhi del figlio della vittima, Niki Rossotto, che è il gestore della pista, sono in corso le indagini della polizia municipale di Trofarello. Tra le ipotesi c’è quella che Rossotto possa essere caduto in seguito a un malore: era appena partito e nel punto dell’incidente non ci sono salti o curve pericolose.

Maurizio Rossotto,la vittima

L’équipe sanitaria del 118 ha cercato a lungo di rianimare il centauro ma non è riuscita a salvargli la vita. L’uomo viveva a Candelo, nel Biellese. Era un appassionato di motocross e un frequentatore dei circuiti piemontesi piuttosto conosciuto. E’ morto per schiacciamento della cassa toracica dopo avere sbattuto contro la recinzione metallica.