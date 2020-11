Trivium + Heaven Shall Burn

E’ in arrivo un co-headlining tour di tutto rispetto per gli amanti delle nuove sonorità metal e hardcore. Trivium e Heaven Shall Burn passeranno in Italia per un’unica data il prossimo 21 novembre 2021 all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 novembre.

➡️