Musica

Triven|Tone Music Festival: emozioni e talenti in scena

L’11 e 12 agosto, Trivento ospiterà la seconda edizione del “Triven|Tone Music Festival – Premio Cristiano Paparella”, un evento musicale ricco di emozioni, dedicato alla memoria di un giovane musicista locale. La manifestazione si svolgerà sulla scenografica scalinata di San Nicola, ed è organizzata dall’associazione ‘La Storia di Serafino’ in sinergia con la Pro Loco Terventum e il patrocinio del Comune di Trivento.

Il festival punta a mettere in risalto la musica emergente, con la partecipazione di dieci artisti e band. I partecipanti, che si esibiranno a partire dalle 21 del 11 agosto, presenteranno un brano originale e una cover. I nomi degli artisti già confermati includono Akemda, Arciero, Dario Di Stasi Band, Federico Orlando, Francesco Binetti, Ianez, Malati Immaginari, Penelope Aspetta, Riccardo Crisante e Rocco Cannarsa.

Una giuria composta da esperti del settore musicale, guidata da Elisa Marianacci, assessore alla Cultura del Comune di Trivento, sarà chiamata a decretare i vincitori. Tra i membri della giuria figurano anche Charles Papa, Giulia Lozzi, Mario Scatolone, Mariangela Pavone, Mary Jo, Pippo Venditti e Stefano Sabelli. I partecipanti si contesteranno tre premi, di cui il più prestigioso, il “Cristiano Paparella”, del valore di 1.500 euro, andrà alla Miglior Canzone Originale, includendo anche un’opportunità di esibizione al MEI 2025 di Faenza.

Il festival culminerà con l’esibizione dei Meganoidi, storica band del panorama musicale indipendente italiano, la cui performance sarà preceduta da Napodano e Atipico. L’evento si propone di promuovere la musica contemporanea come strumento di integrazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

