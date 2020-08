“Mi criticano se la messa non si dice a Trisulti. Mi criticano se la si dice”. Lo sottolinea in una nota Benjamin Harnwel, braccio destro del sovranista Steve Bannon arrestato di recente per frode, fondatore e membro del consiglio del Dignitatis Humanae Institute, che aveva ottenuto la concessione della Certosa di Trisulti, ostaggio da anni di carte bollate. Nei giorni scorsi si era saputo che un gruppo di religiosi campani era andato nell’abbazia a celebrare messa “senza passare parola” al vescovo di Anagni, mons. Lorenzo Loppa che si era rammaricato della procedura a suo dire poco “corretta” e non rispettosa della “coerenza ecclesiale” per cui “non è che ognuno possa fare come vuole”.

Fonte