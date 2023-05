Tristo Mietitore appare a Westminster Abbey durante l’incoronazione di Re Carlo

Oggi gli occhi di mezzo mondo erano puntati su Westminster Abbey per l’incoronazione di Re Carlo III. C’è chi ha notato Katy Perry che cercava il suo posto, chi il ritorno a casa del Principe Harry, chi ancora i figli di William, ma qualcuno ha scorto anche qualcosa di molto più sinistro. Per pochi istanti, mentre Carlo veniva incoronato Re, davanti la porta della storica abbazia londinese è apparsa una figura che a molti è sembrato il Tristo Mietitore! Nel dubbio fossi in Carlo toccherei ferro.

The grim reaper at Westminster Abbey omg Diana’s been having words! #Coronation pic.twitter.com/UVlvDUsslH — Shirley Carter’s Pussy (@shirlpuzz) May 6, 2023

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Tristo Mietitore ospite inaspettato all’incoronazione.

Tra i primi a riportare la notizia in UK è stato il Daily Mail: “Ogni grande festa attira alcuni ospiti non invitati, ma i fan dei reali hanno giurato di aver visto l’angelo della morte in persona all’Abbazia di Westminster oggi mentre il principe Carlo veniva incoronato. Gli spettatori erano convinti di aver avvistato il Tristo Mietitore all’Abbazia di Westminster questa mattina durante la storica cerimonia. Al centro della navata, si può vedere una figura incappucciata completamente nera che si muove in piena vista della telecamera, prima di scomparire di nuovo stranamente. Sui social network sono in molti a farsi domande e commentare. Chi era questa strana figura?”

Anche il Mirror ne ha parlato: “Il Grim Reaper, la personificazione della morte, è stata avvistata all’incoronazione del re Carlo III. Decine di persone su Twitter sono convinte che sia l’angelo della morte. Adesso le immagini stanno facendo il giro del web e molti sono sicuri che questa figura incappucciata con la “falce”, sia Grim Reaper. Tra i primi a condividere la strana clip è stato un utente di nome Joe. Da quando ha condiviso la spaventosa clip, il video di Joe ha raccolto oltre 225.000 visualizzazioni fino ad adesso. Insieme al filmato, Joe ha chiesto agli utenti di Twitter: “Qualcun altro ha appena notato il Tristo Mietitore all’Abbazia di Westminster?”. Adesso il mistero si infittisce“.