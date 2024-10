Tristezza Alternativa

La seconda stagione di “Che Tempo che Fa” sta per iniziare su Nove e Fabio Fazio è pronto a commentare il suo primo anno nella nuova emittente. In un’intervista al Corriere della Sera, esprime una certa serenità e positività, anche mentre accenna a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, rivelando che ora si sente più libero e a suo agio rispetto al passato in Rai. Fazio riflette sulla sua esperienza trentennale in Rai, dove ha vissuto molte polemiche e cambi di rete. Pur conservando affetto per l’azienda, afferma di aver trovato un’aria di leggerezza su Nove, di cui aveva bisogno.

Durante l’intervista, Fazio si lascia andare a un leggero sfogo riguardo i leader politici, in particolare Salvini e Meloni. Riferendosi a Salvini, sottolinea come il ministro non commenti più il suo operato, dicendo con ironia di aver finalmente avuto l’opportunità di occuparsi di sé stesso. Per quanto riguarda Meloni, Fazio commenta che la necessità di rendere la sua presenza incisiva nei media non è un tema che lo riguarda direttamente, ma riconosce che il suo approccio è stato sicuramente efficace.

Fazio non si mostra polemico nei confronti di Amadeus, suo collega e conduttore, che ha avuto un avvio di stagione difficile. Comenta che la creazione di un’abitudine a una rete che non ha mai avuto grandi successi non è immediato, e scherza sul fatto che Amadeus potrebbe essere più triste per le sue recenti delusioni calcistiche piuttosto che per i dati Auditel.

In definitiva, Fazio comunica una sensazione di rinascita e libertà nella sua nuova avventura su Nove, evidenziando la differenza rispetto ai momenti di tensione vissuti nella Rai. Nonostante le sfide e gli addii, sembra pronto a godere di questa nuova fase professionale con un approccio positivo e scanzonato, sottolineando l’importanza di affrontare la vita con serietà, ma anche con leggerezza.