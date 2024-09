Tris dell’Udinese sulla Salernitana

Il 25 settembre 2024, l’Udinese ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter. Nella partita disputata al ‘Bluenergy Stadium’, i friulani hanno superato la Salernitana con un punteggio di 3-1. L’Udinese è passata in vantaggio al 20′ con un gol di Bijol. Poco dopo, al 25′, Simy ha pareggiato temporaneamente per la Salernitana. Tuttavia, l’Udinese ha ripreso il controllo del match, ritornando in vantaggio con un rigore segnato da Lucca al 44′. Nella seconda frazione di gioco, Ekkelenkamp ha messo a segno il terzo gol al 47′, fissando il punteggio sul 3-1. La Salernitana ha avuto un’opportunità per accorciare le distanze al 84′, ma Torregrossa ha sbagliato un rigore. La situazione si è ulteriormente complicata per i campani, che hanno chiuso la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione di Maggiore al 97′.

