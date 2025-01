Tris della Roma, il Genoa all’Olimpico finisce 3-1

La Roma ottiene una vittoria convincente contro il Genoa, imponendosi 3-1 nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A, dopo il pareggio con il Bologna. Il match, disputato all’Olimpico, vede un gol decisivo di El Shaarawy nella ripresa e un’autorete di Leali, dopo i gol di Dovbyk e Masini nel primo tempo. Con questo successo, i giallorossi salgono a 27 punti, superando temporaneamente l’Udinese, mentre il Genoa, al primo ko in trasferta con il tecnico Vieira, rimane fermo a 23 punti.

Il tecnico Ranieri schiera Pellegrini alle spalle di Dybala e Dovbyk, con Paredes e Kone a centrocampo e Hummels in difesa, affiancato da Mancini e N’Dicka. Vieira, dal canto suo, decide di utilizzare Masini in cabina di regia al posto di Badelj, con Zanoli e Miretti ai lati di Pinamonti.

La Roma inizia bene e al 3′ Saelemakers prova una conclusione che termina oltre la porta. Al 9′, Dybala ha una grandissima occasione su punizione, ma colpisce la traversa. Al 25′, i giallorossi riescono a sbloccare la partita: un’ottima palla di Saelemakers permette a Pellegrini di concludere al volo, Leali respinge, ma Dovbyk è pronto a ribadire in rete, siglando l’1-0 per la Roma. Tuttavia, il vantaggio dura poco, poiché al 33′ il Genoa pareggia: da un calcio d’angolo battuto da Miretti, Masini colpisce al volo e batte Svilar, portando il punteggio sull’1-1.

Nella ripresa, la Roma continua a spingere e al 60′ torna in vantaggio grazie a un tiro a giro preciso di El Shaarawy, che batte Leali. Poco dopo, i giallorossi protestano per un possibile rigore non concesso per un fallo di mano. Il Genoa tenta di reagire, ma si espone ai contropiedi della Roma, che trova il terzo gol al 73′ con un’azione fortunosa: Dybala conclude verso la porta ma Leali, nel tentativo di salvare, commette un’autorete, fissando il punteggio sul 3-1. Alla fine, la Roma gestisce il vantaggio e conquista un successo molto importante.