La Roma si impone senza problemi a Crotone per 3-1 e trova punti preziosi per mantenere il 3° posto solitario in classifica. Decisiva per la vittoria la doppietta di Borja Mayoral, la prima in giallorosso, e l’ottavo gol di Mkhitaryan su calcio di rigore che già nel primo tempo chiudono la sfida in Calabria. A nulla è servito il gol di Golemic. Dopo i timori di ieri per il caso covid del nuovo general manager Tiago Pinto, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha raggiunto oggi la squadra e per l’occasione ha attuato un mini turnover lasciando a riposo Veretout, Pellegrini e Dzeko. A centrocampo Cristante mentre davanti Carles Perez e Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral. Sul fronte opposto Stroppa cambia 3 pedine nella squadra travolta dall’Inter, preferendo Magallan e Cuomo a Marrone e Luperto in difesa e Simy a Riviere in attacco.

