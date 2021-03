Annunciata l’uscita di un triplo album di Amy Winehouse, registrato alla BBC che arriverà nei negozi e online nel 2021.

Arriverà un triplo album di Amy Winehouse, intitolato Amy Winehouse At The BBC. La compilation sarà pubblicata entro la fine dell’anno e funge da espansione dell’omonimo cofanetto postumo del 2012 della cantante inglese. In questa uscita è presente A Tribute To Amy Winehouse di Jools Holland e una selezione delle esibizioni delle migliori esibizioni dell’interprete rese disponibili per la prima volta.

Amy Winehouse

Amy Winehouse: esce il triplo album della cantante

Amy Winehouse At The BBC è una raccolta di tre CD che racconta delle molte e straordinarie esibizioni di uno dei più grandi e genuini talenti della musica britannica negli ultimi decenni. Sarà pubblicata il 7 maggio 2021 su Island/UMe. Questa compilation aggiornata offre – per la prima volta – versioni solo audio delle canzoni presenti in A Tribute To Amy Winehouse di Jools Holland e BBC One Sessions Live at Porchester Hall.

L’annuncio in un post pubblicato dall’account ufficiale Twitter della defunta artista:

Stronger Than Me, Tears Dry On Their Own e You Know I’m No Good saranno disponibili il 24 marzo sui servizi di streaming: il video di Stronger Than Me sarà disponibile su YouTube. Questa raccolta cattura il rapporto forte e duraturo che Amy ha avuto con la BBC ed è un’ulteriore prova del fatto che Amy era un’artista straordinariamente talentuosa, completamente originale e davvero coinvolgente.

Amy Winehouse At The BBC include le prime sessioni della BBC Radio di Amy, musica provenienti dalle sue prime esibizioni televisive, così come esibizioni inedite, rarità, cover uniche e versioni live di canzoni classiche come Frank e Back To Black. La raccolta include anche un libretto di 20 pagine splendidamente illustrato con fotografie rare.

Il disco 1 è una selezione di registrazioni scelte dal presentatore di Later, cantautore e musicista molto amato Jools Holland. Il Disco 2 è una selezione audio di 14 canzoni dal 2004 al 2009, mentre il Disco 3 presenta le esibizioni delle memorabili sessioni di Porchester Hall di Amy.

La tracklist del triplo album

Di seguito, vi elenchiamo la lista completa delle canzoni che comporranno il triplo album.

Disco 1 – A Tribute To Amy Winehouse by Jools Holland

Stronger Than Me Take The Box Teach Me Tonight feat. Jools Holland Rehab Tenderly feat. Jools Holland Tears Dry On Their Own Monkey Man feat. Jools Holland I Heard It Through The Grapevine feat. Paul Weller and Jools Holland Don’t Go To Strangers feat. Paul Weller and Jools Holland Love Is A Losing Game

Disco 2 – The BBC Sessions

Know You Now (Leicester Summer Sundae 2004) Fuck Me Pumps (T In The Park 2004) In My Bed (T In The Park 2004) October Song (T In The Park 2004) Rehab (Pete Mitchell 2006) You Know I’m No Good (Jo Whiley Live Lounge 2007) Just Friends (Big Band Special 2009) Love Is A Losing Game (Jools Holland 2009) Tears Dry On Their Own (Jo Whiley Live Lounge 2007) Best Friends, Right? (Leicester Summer Sundae 2004) I Should Care (The Stables 2004) Lullaby Of Birdland (The Stables 2004) Valerie (Jo Whiley Live Lounge 2007) To Know Him Is To Love Him (Pete Mitchell 2006)

Disco 3– Amy Winehouse- BBC One Sessions Live at Porchester Hall