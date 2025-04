Triplice omicidio a Monreale, l’intervista al prefetto di Palermo

Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha definito “aberrante” la rissa che ha portato a una sparatoria costata la vita a tre giovani di Monreale: Salvatore Turdo (23 anni), Massimo Pirozzo e Andrea Miceli (entrambi di 26 anni), tutti incensurati. Mariani ha espresso il suo sgomento, sottolineando la perdita insensata di tre vite. Ha affermato che è fondamentale l’intervento delle forze dell’ordine e della Procura per chiarire i responsabili di questo drammatico episodio e ha invitato a riflettere sulle cause sottostanti.

Il prefetto ha descritto l’episodio come terribile e aberrante, evidenziando non solo il bilancio tragico, con tre morti e due feriti, ma anche il contesto pubblico in cui è avvenuta la sparatoria. Ha notato che, se le cause sono legate a “questioni di circolazione”, la situazione sarebbe ancora più preoccupante. Mariani ha rivolto attenzione all’allerta dei cittadini riguardo la sicurezza, riportando che va interpretata anche come un allarme socio-educativo.

Ha messo in evidenza la necessità di analizzare la condizione dei giovani, che si rivolgono sempre più alla violenza. Secondo Mariani, si tratta di una emergenza sociale e culturale piuttosto che solo criminale, radicata in impulsi primordiali. Ha concluso sottolineando la necessità di interventi incisivi per allontanare i giovani da questa visione barbarica della vita e delle relazioni.