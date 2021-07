Targhe Tenco 2021, i vincitori: miglior album assoluto per Samuele Bersani con il suo Cinema Samuele, tra i debuttanti vince Madame.

Sono stati resi noti il 13 luglio i vincitori delle Targhe Tenco 2021. I premi assegnati da critici e giornalisti specializzati in musica, che dal 1984 rendono omaggio alla grande canzone d’autore italiana, anche quest’anno sono riusciti a riservare sorprese, dando per spazio a chi ha meritato di portare a casa riconoscimenti importanti. Due gli artisti che si sono maggiormente messi in luce in questa edizione: Samuele Bersani e Madame.

Targhe Tenco 2021: Samuele Bersani vince per il miglior album

La categoria più importante del premio Tenco, quella relativa al Miglior album in assoluto, ha visto il trionfo dello splendido Cinema Samuele. Si tratta dell’ultimo disco di Samuele Bersani, pubblicato nove anni dopo il precedente. Un lavoro cantautorale che mescola melodia e modernità. Ma che, nonostante questo, suona molto realistico in un mondo della musica italiana sempre più dominato da campionature e meno dai sentimenti.

Samuele Bersani

Un grande successo per il cantautore romagnolo, che è riuscito a mettersi alle spalle anche lavori molto quotati come Exuvia, ennesimo capolavoro di Caparezza, o Ira di Iosonouncane, uno degli album più apprezzati e discussi dalla critica specializzata.

Targhe Tenco 2021: i vincitori

L’altra grande protagonista di quest’edizione è stata Madame. La rapper di Creazzo, in odor di premio dopo aver conquistato il pubblico anche a Sanremo con la sua Voce, si è aggiudicata la targa per la miglior opera prima, superando anche due artisti già affermati come Francesco Bianconi e Cristiano Godano. Ma il suo successo straordinario è stato dimostrato anche per la vittoria nella categoria canzone singola, che è andata proprio alla sua Voce, brano scritto con Enrico Botta e Dario Faini e già presentato proprio sul palco dell’Ariston.

Tra gli altri premiati troviamo invece Peppe Voltarelli con Planetario nella categoria Interprete di canzoni, i Fratelli Mancuso con Manzanà in quella riservata agli album dialettali, Ad esempio a noi piace Rino in quella per il miglior album collettivo a progetto. I riconoscimenti verranno consegnati ai rispettivi vincitori durante la Rassegna delal canzone d’autore a Sanremo, nel mese di ottobre.