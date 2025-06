Trionfo di Marquez nella Sprint del GP di Aragon 2023

Poker Ducati nella gara Sprint del GP di Aragon: Sabato 7 giugno, Marc Marquez, leader del campionato, conquista il primo posto partendo dalla pole position. Dopo un avvio deludente, recupera rapidamente fino a tagliare il traguardo davanti al fratello Alex Marquez, al connazionale Fermin Aldeguer e a Franco Morbidelli.

Pedro Acosta, della KTM, chiude in quinta posizione, superando Fabio Di Giannantonio sulla Ducati, Maverick Vinales, compagno di Marquez, e Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Francesco ‘Pecco’ Bagnaia termina solo dodicesimo, a oltre 13 secondi dal vincitore.

Per Marc Marquez si tratta della settima vittoria in otto gare Sprint di questa stagione, consolidando la sua leadership con 208 punti, 27 in più rispetto al fratello e 84 rispetto a Bagnaia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com