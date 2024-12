Trionfo di Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle 2024: Podio e Annuncio Inaspettato di Pasquale La Rocca

Si è conclusa l’edizione 2024 di “Ballando con le Stelle”, con Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che hanno conquistato il primo posto. La finale ha visto l’assenza di Guillermo Mariotto, giurato del programma, che ha dovuto rinunciare a causa di problemi di salute, come spiegato dalla conduttrice Milly Carlucci. Guaccero e Pernice hanno ottenuto il 61% delle preferenze, battendo la coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che si sono fermati al 39%. Terzi, Federica Nargi e Luca Favilla.

Bianca Guaccero, emozionata, ha dichiarato: “È la prima volta che vinco qualcosa nella vita”. Durante il programma, la relazione tra Guaccero e Pernice si è evoluta, portando i due a fidanzarsi. Guaccero ha riflettuto sul suo percorso a “Ballando”, evidenziando come questa esperienza le abbia permesso di uscire dalla sua comfort zone e riscoprire se stessa. Ha descritto Pernice come qualcuno che, rimanendo autentico, l’ha fatta innamorare. Ha aggiunto di sentirsi al sicuro con lui, contribuendo così alla sua felicità.

Dopo la loro esibizione, Pasquale La Rocca ha rivelato in lacrime che potrebbe ritirarsi dalla competizione, mentre Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli hanno manifestato sorpresa e disapprovazione per questa dichiarazione. La classifica finale ha visto Guaccero e Pernice al primo posto, seguiti da Pellegrini e La Rocca, e Nargi e Favilla. Al quarto posto, Luca Barbareschi, Tommaso Marini e Anna Lou Castoldi hanno concluso il loro percorso.

L’assenza di Guillermo Mariotto ha suscitato scetticismo tra parte del pubblico. Mariotto, che aveva subito un incidente al ginocchio, è stato descritto come trasportato in sedia a rotelle pochi minuti prima della finale. Tuttavia, molti telespettatori hanno messo in dubbio le spiegazioni fornite, ipotizzando motivazioni diverse. Si ricorda che la Rai aveva valutato l’allontanamento di Mariotto dopo un episodio controverso avvenuto durante la semifinale, che ha portato la Carlucci a commentare il suo comportamento come “grave”.

In conclusione, “Ballando con le Stelle” ha offerto momenti emozionanti e colpi di scena, lasciando il pubblico in attesa di nuove edizioni.