Trionfi di Emilia Perez: Il Brutalismo e Shōgun. Demi Moore in Stato di Shock

Assegnati i Golden Globe 2025, i premi per il cinema e la televisione, con un grande successo per Emilia Pérez e Shōgun, vincitori rispettivamente come Miglior film e Miglior serie tv. Entrambe le opere hanno collezionato quattro riconoscimenti ciascuna. Demi Moore ha trionfato come Miglior attrice in un film musicale o commedia.

Emilia Pérez, il musical di Netflix, ha ottenuto dieci nomination, vincendo come Miglior film musicale o commedia, Miglior attrice non protagonista (Zoe Saldaña), Miglior canzone originale e Miglior film non in lingua inglese. The Brutalist, che racconta la storia di un architetto ebreo ungherese sopravvissuto ai campi di sterminio, ha vinto tre premi: Miglior film drammatico, Miglior attore (Adrien Brody) e Miglior regista (Brady Corbet).

Shōgun, remake della serie degli anni Ottanta, ha ricevuto premi come Miglior serie drammatica, Miglior attore e attrice in una serie drammatica (Hiroyuki Sanada e Anna Sawai) e Miglior attore non protagonista (Tadanobu Asano). La miniserie Netflix Baby Reindeer si è aggiudicata il premio come Miglior miniserie, mentre Hacks è stata premiata come Miglior serie commedia o musicale.

Due film italiani, Vermiglio e Challengers, erano in gara, con il solo riconoscimento andato a Challengers, che ha vinto per la Miglior colonna sonora. Tra i vincitori dei Golden Globe ci sono: Miglior film drammatico: The Brutalist; Miglior film musicale o commedia: Emilia Pérez; Miglior regista: Brady Corbet; Miglior attore in un film drammatico: Adrien Brody; Miglior attrice in un film drammatico: Fernanda Torres; Miglior attrice in un film musicale o commedia: Demi Moore; e altri.

Demi Moore, visibilmente emozionata per il suo premio, ha condiviso il suo shock e la sua gratitudine in un discorso toccante, evidenziando come sia la prima volta in 45 anni di carriera che riceve un riconoscimento da attrice. Ha riflettuto su come, nonostante le aspettative precedenti, l’importante sia conoscere il proprio valore e celebrare i successi.