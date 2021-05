Brit Awards 2021, i vincitori: dal trionfo di Dua Lipa con due dei premi più importanti alla conferma di Harry Styles, assoluto protagonista.

Trionfo femminile, trionfo per Dua Lipa. I Brit Awards 2021 si sono conclusi con un grande successo per la popstar di origini kosovare, che si conferma la stella assoluta della musica inglese di questo ultimo lustro. Suo il premio per la Miglior artista femminile, ma suo anche il premio per il Miglior album dell’anno, con Future Nostalgia. Nel suo discorso di accettazione ha sollecitato il premier Boris Johnson ad alzare gli stipendi dei lavoratori che lottano tutti i giorni per far terminare l’incubo della pandemia.

Brit Awards 2021: la cerimonia di premiazione

Non è stata una cerimonia normale quella di questo 2021, ma nemmeno uno spettacolo triste come nei mesi più duri della pandemia. Condotta da Jack Whitehall, si è svolta alla O2 Arena di Londra davanti a un pubblico di ben 4mila persone, formato per la gran parte da operatori sanitari e lavoratori essenziali.

Chris Martin dei Coldplay

La grande apertura è stata affidata ai Coldplay, che hanno eseguito il loro nuovo singolo, Higher Power, direttamente da una chiatta sul Tamigi. Protagonista a distanza anche Billie Eilish, che è intervenuta in video. Insomma, la normalità non è ancora tornata, ma lo spettacolo non è mancato.

Vincitori Brit Awards 2021

Scopriamo insieme l’elenco dei vincitori di questa edizione dei Brit Award:

Breaktrhough Artist – Arlo Parks

Male Solo Artist – J Hus

Female Solo Artist – Dua Lipa

British Single – Watermelon Sugar di Harry Styles

British Group – Little Mix

International Group – Haim

International Female Solo Artist – Billie Eilish

International Male Solo Artist – The Weeknd

Mastercard Album of the Year – Future Nostalgia di Dua Lipa

Di seguito il video ufficiale di Watermelon Sugar, la canzone di Harry Styles premiata come miglior singolo: