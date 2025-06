Trinitapoli: No al Dissalatore, Serve Soluzione Reale

TRINITAPOLI – La recente missione in Sicilia del vicesindaco Cosimo Damiano Muoio e del consigliere comunale Gioacchino Cicinato, relativa al progetto di dissalazione delle acque, è stata criticata per la sua inefficacia rispetto alla crisi idrica che affligge Trinitapoli e la Puglia. Vito Musciolà, segretario di Forza Italia e imprenditore agricolo, respinge l’idea del dissalatore, evidenziando due principali problematiche.

La prima è l’insostenibilità economica: il costo del trattamento dell’acqua marina renderebbe i prodotti agricoli poco competitivi, minacciando il settore. La seconda riguarda la qualità dell’acqua dissalata, che potrebbe contenere residui chimici e sarebbe priva di nutrienti essenziali, costringendo gli agricoltori a spese aggiuntive per la fertilizzazione.

Musciolà sottolinea inoltre che la vera sfida è la risalita dell’acqua salmastra, che ha contaminato i pozzi, compromettendo gravemente l’irrigazione. Senza affrontare questo problema, il dissalatore rimarrebbe una soluzione temporanea e costosa.

Il direttivo di Trinitapoli propone di recuperare le acque piovane perdute, suggerendo la creazione di un tavolo tecnico con il Consorzio di Bonifica e altri enti per trovare soluzioni durature. Musciolà chiede un approccio scientifico e professionale, piuttosto che metodi improvvisati che non ascoltano le reali esigenze del territorio.

Infine, critica il comportamento dell’amministrazione, che sembra procedere senza una visione strategica, come già accaduto in passato per la viabilità urbana, non considerando adeguatamente il fabbisogno idrico agricolo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.corriereofanto.it