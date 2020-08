TikTok in America è a rischio censura e Donald Trump vuole oscurarlo e renderlo illegale già da oggi. Un duro colpo per i TikToker statunitensi che proprio grazie all’App cinese sono diventati famosi e guadagnano soldi.

Il motivo della censura sarebbe la convinzione da parte del Presidente degli Stati Uniti di una gigantesca operazione di spionaggio di massa fatta dai cinesi ai danni del popolo americano.

Alla luce di tutto, molti TikToker si sono già spostati in massa su una nuova piattaforma a stelle e strisce molto simile a quella cinese: si chiama Triller, dove gli utenti possono condividere i propri video. Oltre Triller anche Instagram di Mark Zuckerber presto renderà disponibili alcune funzioni simili a quelle di TikTok grazie all’estenzione Reels.

La guerra fredda fra Cina e Stati Uniti a suon di app è appena iniziata.

Donald Trump tells reporters he will ban TikTok from the United States as early as this Saturday, boasting he can use an executive order.

Some of the platform’s biggest stars have already migrated to rival app Triller amid reports of TikTok’s demise.

