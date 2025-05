TrigNO: Esordio con l’EP ‘A un Passo da Me’ dopo Amici 24

Dopo la vittoria nella categoria Canto e il Premio delle Radio ad Amici 24, trigNO presenta il suo primo EP intitolato “A un passo da me”. Questo progetto, che mescola cantautorato e urban, riflette le fragilità, i desideri e le conquiste della Generazione Z. Durante un’intervista, il giovane artista ha condiviso il suo approccio personale alla scrittura e la sua esperienza nel programma.

TrigNO sottolinea che la sua musica nasce dalla sincerità e dal desiderio di esprimere se stesso, senza adattarsi a cliché. I brani dell’EP sono stati selezionati tra quelli scritti in un anno e mezzo prima di Amici, con alcuni pezzi composti anche durante il programma. Ha comunicato l’importanza di portare il suo mondo su un palco, evidenziando l’emozione di esibirsi nei locali che ha sempre sognato.

Il suo percorso ha cambiato anche la percezione delle persone vicine, che ora mostrano un maggiore orgoglio e supporto. TrigNO ha parlato delle cover fatte durante Amici, sottolineando la coerenza con il suo stile personale, e ha indicato brani di Achille Lauro e Loredana Bertè come particolarmente significativi.

Per l’estate, trigNO ha annunciato concerti per condividere la sua musica dal vivo. L’autunno vedrà due concerti evento a Milano e Roma, dove si esibirà per la prima volta dal vivo. La sua passione per la musica si riflette anche nei suoi ascolti, che spaziano tra vari generi, dall’italiano al rap, con un forte interesse per i testi autentici e significativi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it