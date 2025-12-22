Trieste si prepara a festeggiare il Capodanno

Il 31 dicembre, a partire dalle 22.30 fino all’una e mezza del primo gennaio, Trieste darà il benvenuto al nuovo anno con uno spettacolo speciale in Piazza Unità. L’evento, presentato dall’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, vedrà la partecipazione del trasformista Michele Tomatis e della sua band, che regaleranno al pubblico uno show da brividi raccogliendo il meglio di 30 anni di carriera.

Prima dell’inizio dello spettacolo di Michele Tomatis, i DJ Renato Pontoni e Kriss Simon si esibiranno sul palcoscenico allestito per l’occasione, promettendo di far ballare tutti. Lo spettacolo musicale sarà curato da Pregi Srl, mentre quello pirotecnico è a cura di Mess Srl. L’evento è promosso dal Comune di Trieste in collaborazione con PromoTurismoFvg e con il Convention and Visitors Bureau Trieste.

Michele Tomatis non è solo un cantante, ma un vero trasformista. Con il suo show dal vivo, i cloni dell’artista compariranno magicamente sul grande ledwall, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il suo repertorio include hit di Michael Jackson e degli Abba, Celentano, Battisti, Max Pezzali, Mengoni, oltre a colonne sonore di film come Grease, Dirty Dancing, Footloose e la Febbre del sabato sera.

Poco prima della mezzanotte, il palco accoglierà la presentatrice di Sky Marina Presello, che darà il via al conto alla rovescia verso il nuovo anno. Una volta arrivato il nuovo anno, tutti gli occhi si sposteranno verso il mare, dove sarà lanciato il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio dal Molo Audace, che regalerà a tutti i presenti uno spettacolo mozzafiato di una quindicina di minuti.

Dopo i fuochi, Pontoni e Kriss Simon torneranno alla consolle per un’altra ora con una sequenza di successi anni Ottanta e Novanta fino a quelli targati Duemila. Per motivi di sicurezza, sarà vietato l’accesso alla Piazza con bottiglie, bicchieri di vetro e oggetti contundenti, nonché lo spray al peperoncino. Il parcheggio dalla Capitaneria di Porto al Molo Audace sarà sgomberato e alla Piazza si accederà tramite quattro varchi, con una cinquantina di addetti alla sicurezza assieme ai Vigili del Fuoco e all’ambulanza.

Per quanto riguarda la viabilità, scatterà il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli sulla via San Carlo dalle 7 del 31 dicembre alle 2 del primo gennaio, e divieto di transito per tutti i veicoli sulle Rive in ambo i sensi di marcia tra piazza Tommaseo e Riva del Mandracchio dalle 20 del 31 dicembre alle 2 del primo gennaio. Inoltre, è prevista la “bonifica” della Piazza dalle 20 del 31 dicembre.

L’assessore Rossi ha dichiarato che il 2025 si chiude con un milione e 650 mila pernottamenti e un +65% in quattro anni. Il presidente di Federalberghi Trieste, Maurizio Giudici, ha parlato di un “cambio di rotta epocale” e di una Trieste “sempre più attrattiva”, con due alberghi che saranno disponibili nel secondo semestre del 2026.