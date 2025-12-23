13.4 C
Trieste: nuova meta del turismo italiano

Il turismo italiano sta cambiando rotta, abbandonando le mete sovraffollate per riscoprire città e borghi autentici. I dati di Loquis, piattaforma leader nei travel podcast geolocalizzati, confermano questo trend, collocando Trieste al terzo posto tra le mete più ascoltate.

La top 10 vede prevalere località di dimensioni contenute, segno di un turismo più lento e consapevole. Trieste emerge come destinazione che funziona nel racconto audio, grazie a storie, aneddoti e guide che invitano all’esplorazione. L’ascolto digitale diventa sempre più spesso il primo passo verso il viaggio reale, orientando scelte e itinerari.

La città si distingue per la capacità di offrire esperienze autentiche e lontane dai circuiti standardizzati. Con oltre 10 milioni di ascolti complessivi, Loquis conferma la centralità dell’audio nel modo di viaggiare degli italiani. Trieste si afferma come simbolo di una nuova idea di turismo, fatta di identità, qualità e profondità narrativa.

