Da StraNotizie
Trieste Next: Scienza e Innovazione contro il Cancro

Al festival Trieste Next, organizzato per promuovere la ricerca scientifica, è stata presentata un’esperienza immersiva che permette di esplorare il mondo delle cellule e comprendere la ricerca contro il cancro. L’evento, che si svolge dal 26 al 28 settembre, trasforma Piazza Unità d’Italia in un grande palcoscenico scientifico, con oltre 100 eventi e la partecipazione di centinaia di scienziati provenienti da tutto il mondo.

Il tema dell’edizione è “La vita dentro. Dialoghi tra scienza e tecnologie” e viene concretizzato nello stand della Fondazione AIRC. Dal 1965, AIRC sostiene la ricerca indipendente sul cancro e promuove la cultura della prevenzione. Con l’ausilio delle tecnologie immersive di XMetaReal, l’iniziativa offre un nuovo modo di raccontare la scienza attraverso un’esperienza diretta.

Nello spazio AIRC, i visitatori possono scegliere due percorsi complementari: un laboratorio intitolato “Diversi da chi?”, per comprendere l’eredità comune delle forme di vita; e un’esperienza immersiva, in cui indossando un visore VR, vengono guidati in un viaggio all’interno di una cellula umana da una ricercatrice AIRC, scoprendo strutture come cromosomi, mitocondri e DNA.

Vittorio Zingales, CEO di XMetaReal, ha sottolineato come questa tecnologia possa sensibilizzare il pubblico sulla scoperta scientifica e sull’innovazione. L’esperienza offre una visione affascinante del micromondo cellulare e illustra in modo immediato come alterazioni cellulari possano causare tumori, che ogni giorno colpiscono molte persone in Italia. Dopo Trieste, l’iniziativa si sposterà a Trento, dal 9 al 12 ottobre, all’interno del Festival dello Sport.

