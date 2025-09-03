19.8 C
Trieste Next: scienza e innovazione al centro del dibattito

La XIV edizione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, si terrà dal 26 al 28 settembre nella città di Trieste. Tra i relatori ci saranno nomi di spicco come il premio Nobel Brian Kobilka, l’autore David Quammen e la direttrice di Cancer Genomics England, Alona Sosinsky. Al festival parteciperanno anche esperti come Luigi Naldini, Giuseppe Remuzzi e molti altri.

Il programma, ricco di contenuti, porterà avanti un dialogo tra discipline su temi attuali come la medicina di precisione, la sostenibilità, l’intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche. Questi argomenti sono fondamentali nel contesto della ricerca e delle sue applicazioni.

Antonio Maconi, direttore del festival, ha sottolineato l’importanza di comprendere come l’innovazione stia ridefinendo la vita quotidiana, attraverso oltre 100 eventi che includono incontri, spettacoli e laboratori. Gli studenti dell’Università di Trieste contribuiranno attivamente, affiancati da altri 400 studenti provenienti da tutta Europa.

Donata Vianelli, rettrice dell’università, ha evidenziato il ruolo delle scienze umanistiche nel dialogo tra scienze e tecnologie. Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, ha dichiarato che il festival è dedicato a rendere noti temi scientifici rilevanti, trattando come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale influenzino le scienze della vita.

Salvatore La Rosa ha messo in evidenza la necessità di affrontare i cambiamenti geopolitici e sociali attraverso la scienza. Gli eventi del festival mirano anche a promuovere la divulgazione scientifica e l’importanza della ricerca, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza.

Infine, Trieste Next offre un’ampia gamma di appuntamenti, inclusi eventi in lingua inglese e focus sull’intelligenza artificiale, con accesso gratuito per tutti. Il festival è sostenuto da diverse istituzioni e organizzazioni.

