Trieste Next esplora il futuro tra scienza e innovazione

Trieste Next 2025 si conferma come un importante appuntamento dedicato alla scienza e all’innovazione. Il festival, in programma dal 26 al 28 settembre, si svolgerà con il tema “La vita dentro. Dialoghi tra scienze e tecnologie”, che invita a riflettere su come l’innovazione possa influenzare la nostra vita e il nostro lavoro.

L’evento, organizzato da Nord Est Multimedia insieme al Comune di Trieste e ad altre istituzioni, accoglierà centinaia di esperti, premi Nobel e divulgatori di fama internazionale. Piazza Unità si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, con oltre cento eventi gratuiti, alcuni dei quali saranno anche trasmessi in streaming.

Il festival inizierà con un’anteprima il 25 settembre, seguita dall’apertura ufficiale il 26 alle 11, con un incontro sulla cultura dell’innovazione. Tra i relatori di spicco, ci sarà David Quammen, che presenterà il suo nuovo libro “L’evoluzionista riluttante” lo stesso giorno alle 21. Nella serata di sabato, il Nobel per la chimica Brian Kobilka parlerà delle sue ricerche sul linguaggio cellulare e le implicazioni per i farmaci.

In programma anche un ciclo di incontri interdisciplinari denominato “Dialoghi sulla conoscenza”, in cui scienziati, filosofi e medici discuteranno di temi attuali. Tra i partecipanti, il genetista Luigi Naldini e la filosofa Adriana Cavarero, che tratterà il legame tra intelligenza artificiale e umanità.

Domenica, al teatro Miela, sarà assegnato il Premio Trieste Next per il miglior saggio di divulgazione scientifica. Infine, ampio spazio sarà dedicato alle nuove frontiere della medicina, con discussioni su terapie innovative e medicina personalizzata. Le autorità locali sottolineano l’importanza dell’evento come catalizzatore di idee e iniziative.

