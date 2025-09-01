Trieste Next 2025: Scienza e tecnologia al centro del dibattito

Dal 26 al 28 settembre 2025 si terrà a Trieste la 14ª edizione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica. In Piazza Unità si svolgeranno oltre 100 eventi in cui scienziati da tutto il mondo dialogheranno con il pubblico su temi attuali e sull’innovazione tecnologica.

Tra i relatori di spicco, il divulgatore scientifico David Quammen presenterà il suo nuovo libro “L’evoluzionista riluttante”. Il giorno successivo, il premio Nobel Brian Kobilka discuterà delle sue ricerche sui recettori delle cellule e le implicazioni per i farmaci. Un’importante novità del festival sarà “Dialoghi sulla Conoscenza”, incontri interdisciplinari tra esperti, tra cui Luigi Naldini, Giuseppe Remuzzi e Adriana Cavarero.

Il festival avrà un’anteprima con l’imprenditore Federico Faggin, che esplorerà il concetto di coscienza con il suo libro “Oltre l’invisibile”. L’apertura ufficiale avverrà con un incontro su innovazione, lavoro e ricerca, seguito dal taglio del nastro in Piazza Unità.

Trieste Next 2025 affronterà temi chiave come medicina di precisione, sostenibilità ambientale e tecnologie quantistiche. Inoltre, ci sarà un focus sul trasferimento tecnologico e su come portare le scoperte scientifiche nel mercato, con attenzione anche a terapie innovative per tumori e malattie rare.

Per gli studenti, il festival offrirà percorsi STEM, mentre il 26 settembre si svolgerà la Notte europea dei ricercatori. Gli eventi saranno accessibili gratuitamente, sia di persona che in streaming. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del festival.