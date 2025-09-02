Trieste Next 2025: Scienza e tecnologia a confronto

Si avvicina la quattordicesima edizione di Trieste Next, prevista per la fine di settembre. La manifestazione si svolgerà dal 26 al 28 settembre, con una preview il 25, nella centralissima piazza Unità. Il tema di quest’anno è “La vita dentro. Dialoghi tra scienze e tecnologie”. I principali partner organizzatori includono il Comune di Trieste e istituzioni scientifiche come l’Università di Trieste, Area Science Park, OGS e SISSA.

Il programma attualmente prevede circa cento eventi aperti al pubblico, che saranno trasmessi anche in streaming. Tra i relatori figura il premio Nobel per la chimica Brian Kobilka, che presenterà le sue ultime ricerche sulle cellule e il loro impatto sull’evoluzione dei farmaci. Inoltre, David Quammen, noto saggista, parlerà del suo nuovo libro, “L’evoluzionista riluttante”.

Un aspetto interessante di Trieste Next sarà la serie di incontri denominati “Dialoghi sulla conoscenza”, che metterà a confronto medici, filosofi e scienziati, esplorando il dialogo tra scienza e discipline umanistiche.

Ampio spazio sarà anche dedicato all’area medica, con approfondimenti sulle nuove cure per le malattie genetiche rare, sull’interazione tra medicina e tecnologia, e sugli sviluppi più recenti nel campo dell’oncologia.