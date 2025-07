Trieste in Champions: sogni e sfide nella nuova stagione

Il mondo della pallacanestro si prepara a una nuova avventura, con la Pallacanestro Trieste che si avvicina alla Basketball Champions League. Mercoledì scorso, i sorteggi hanno definito il percorso europeo della squadra, evidenziando il progressivo sviluppo dalla Serie A2 a una competizione di livello continentale.

Michael Arcieri, general manager della squadra, ha condiviso la sua emozione per il momento storico vissuto a Losanna. La presenza del nome di Trieste tra le squadre partecipanti alla Champions League è stata particolarmente significativa, un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi due anni. Durante l’evento, Arcieri ha espresso la sua gioia non solo per la società, ma anche per i tifosi e i giocatori, sottolineando la dedizione del team per raggiungere questi traguardi.

Il presidente Paul Matiasic ha confermato l’importanza di non fermarsi qui, puntando a un consolidamento del team per affrontare le sfide sia in Italia che a livello europeo. Entrambi i dirigenti sono consapevoli che l’impegno sarà notevole e richiederà un lavoro costante. L’obiettivo è di allestire una rosa competitiva, data la doppia sfida tra campionato e Coppa.

Arcieri ha evidenziato il livello elevato della Champions League, menzionando le avversarie come il Galatasaray, noto club turco, e le squadre Igokea e Würzburg. Questi match rappresenteranno per Trieste un’opportunità di visibilità internazionale.

Nel frattempo, la società si sta preparando per la Summer League di Las Vegas, in programma dal 10 al 20 luglio. Quest’evento sarà cruciale per identificare i potenziali nuovi giocatori da inserire nel roster per la prossima stagione.