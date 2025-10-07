Trieste e la Cultura: Eventi di Solidarietà a Ottobre

Claudio Visintin, noto attivista del volontariato triestino, continua a farsi sentire attraverso iniziative culturali. La sua voce unisce la città nel segno della solidarietà, puntando su eventi che generano comunità e supportano i più fragili.

Visintin ha alle spalle una serie di significative battaglie civiche, come la creazione della navetta cimiteriale, il Centro prelievi di Melara, e l’intitolazione di spazi pubblici a vittime di incidenti stradali. Queste esperienze sono diventate motivazioni per il suo impegno, trasformando il dolore in azione sociale.

Questo ottobre, Trieste ospiterà l’edizione 2025 di INSIEME, un calendario di eventi coordinato da Paolo Quazzolo, che si svolgerà in due giorni distinti. La prima tappa sarà al Teatro Verdi il 19 ottobre, con un talk show condotto da Maddalena Lubini e Alessio Colautti, featuring ospiti come Stefano Furini e Aurora Frisini. Diverse associazioni parteciperanno, presentando musica e testimonianze di inclusione.

Il 20 ottobre, il Politeama Rossetti ospiterà lo spettacolo principale, presentato dai giornalisti Micol Brusaferro e Umberto Bosazzi. La serata includerà esibizioni di danza, teatro e musica, con il contributo di associazioni che collaborano da anni con l’Assessorato alle Politiche Sociali. Un momento pre-show anticiperà l’evento, dedicato alle iniziative sociali dei Leo Club e al progetto “Assaggi di Inclusione”.

Si consiglia di prenotare in anticipo, dato l’interesse che promette di riempire entrambi gli eventi. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie del Teatro Verdi e del Teatro Rossetti, con orari ben definiti.